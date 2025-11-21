Расследования

В Волгоградской области 19-летнюю отправили в СИЗО после смертельного ДТП в пьяном угаре

Расследования 21.11.2025 09:55
Еланский районный суд Волгоградской области постановил заключить на два месяца под стражу 19-летнюю Евгению Рыбкину, которая в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбила велосипедистку. 

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, подозреваемая возражала против избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Ее защитник просил отправить Рыбкину под домашний арест.

По версии следствия, 18 ноября Рыбкина, не имея водительских прав, села за руль «ВАЗ-2109» в состоянии алкогольного опьянения. На пересечении улиц Московская и Киквидзе в Елани она нарушила правила дорожного движения и совершила наезд на велосипедистку, которая ехала по улице Московская. В результате 42-летняя женщина получила травмы, от которых скончалась на месте ДТП. После этого водитель скрылась.

Уголовное дело было возбуждено по п. п. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Рыбкину нашли и задержали. Транспортное средство, на котором она совершила ДТП, изъяли и поместили на штрафстоянку. 

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

