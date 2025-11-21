



В Городищенском районе Волгоградской области полиция задержала двух волгоградцев, которые подозреваются в краже металлических труб у ресурсоснабжающей организации. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, общая сумма ущерба компании составила свыше 1 млн рублей.





Установлено, что в ходе проведения ремонтных работ участка трубопровода, расположенного в поле, неизвестные похитили отрезки труб. Для реализации преступного умысла подозреваемые наняли грузовую технику, при помощи которой погрузили и вывезли похищенное имущество.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции лица преступников удалось установить и задержать. Ими оказались 45-летний волгоградец и 23-летний житель области. Местонахождение грузовых автомобилей, осуществлявших погрузку и вывоз труб, было установлено сотрудниками Госавтоинспекции.

Продать награбленное имущество злоумышленникам не удалось – их задержала полиция.

- Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ст. 158 – «Покушение на кражу». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в пресс-службе регионального главка МВД.

