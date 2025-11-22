В Волжском полиция ищет устроивших полночные пляски бородачей





В Волжском ночь с 21 на 22 ноября вышла для жителей 18 микрорайона беспокойной. Жильцов квартир в спальном районе поздней ночью разбудили пляски бородачей, продолживших после застолья в кафе отмечать окончание рабочей недели на улице.







- Всё произошло с 2 до 3 часов ночи. Компания колоритных мужчин и девушек столпилась у затонированной «Лады». В какой-то момент в машине была вывернута громкость на полную, и собравшиеся начали отплясывать лезгинку, - рассказала жительница одного из ближайших домов.

Танцевать молодёжь принималась в несколько подходов. В результате успели взбодриться даже самые терпеливые жители близлежащих домов. Волжане сразу же попытались вызвать на место наряд полиции.

Отметим, по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, по факту данного происшествия проводится проверка. Полицейские пытаются установить личности участников инцидента.

Фото и видео: Жесть. Волжский / t.me