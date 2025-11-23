«Это какой-то подарок!»: грибной бум настиг Волгоградскую область перед началом зимы





Небывалый грибной бум продолжается в Волгоградской области. Несмотря на то, что до начала зимы осталась всего лишь неделя, из-за теплой и влажной погоды в лесах и степях появляются грибы, которые безуспешно искали любители тихой охоты в сентябре и октябре.

При этом, как выяснилось, волгоградцам за грибами не обязательно ехать в лес. Горожане сообщают, что целые дорожки синеножек можно увидеть буквально во дворах многоэтажек, рядом с детскими садами, школами и даже чуть ли не на тротуарах. Жители Волжского, например, собирают вешенки в одном из старейших парков города «Гидростроитель». А студенты ВолГУ рассказали, что зимние опята, которые еще называют фламуллиной, выросли буквально на газоне на территории вуза.









Однако вместе со съедобными грибами в лесах и на газонах появилось и немало ядовитых. Важно помнить о главном правиле - не срывать и не употреблять в пищу гриб, если вы не уверены в его безопасности.



Между тем, судя по долгосрочным прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Волгоградской области, хотя и похолодает, но заморозков пока не ожидается. А значит, грибной сезон для любителей этого вида отдыха продолжится.





Фото Грибное сообщество Волгоградской области VK.com



Жители региона набивают ведра и пакеты классическими шампиньонами, «зонтиками», маслятами, зеленушками, вешенками, синеножками. А некоторым счастливчикам и белые грибы попадаются. Богатый грибной урожай поджидает волгоградцев и в хвойных лесах, и в смешанных, и в дубах, и в голой степи.признается Виктор, грибник с многолетним стажем