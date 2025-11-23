Волгоградцам назвали самые выгодные месяцы для отпусков в 2026 году





Работникам стоит выбирать для отпуска длинные месяцы, чтобы получить по максимуму положенные выплаты. А, если хочется подольше отдохнуть, можно присоединять отпуск к праздникам в январе или мае. Об этом рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

- Если работнику важна сумма отпускных, то отпуск лучше взять в месяцы, где рабочих дней больше: в 2026 году это апрель, июль, сентябрь, октябрь, декабрь, - пояснил эксперт.



Он указал, что стоимость одного рабочего и отпускного дня различается. Заработную плату считают за фактически отработанные дни. А отпускные - за все календарные дни, кроме праздничных, по среднему заработку за последний год.



- Если работнику нужно больше выходных дней, то выгодно брать отпуск в январе и мае 2026 года, так как в эти месяцы есть государственные праздники. По Трудовому кодексу РФ, праздничные дни в отпуск не входят, так что работник потратит меньше отпускных дней или удлинит себе отдых. Если отпуск выпадает на официальные праздники, то он продлевается, - рассказал Машаров.



Как напоминает ИА «Высота 102», россиянам положен ежегодный отпуск в 28 дней, который можно разделить на несколько частей. При этом хотя бы одна из частей должна быть не меньше 14 дней. А вот взять деньги вместо отпуска не получится. Компенсации за неиспользованный отпуск гражданам выплатят лишь при увольнении.







