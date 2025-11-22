



22 ноября исполнилась 127 годовщина со дня рождения маршала Родиона Малиновского. В музее-заповеднике «Сталинградская битва» рассказали о биографии и роли военноначальника в освобождении сталинградской земли.

Война застала Родиона Яковлевича в Одессе, где он командовал 48-м стрелковым корпусом, однако уже в августе 1941 года командовал Резервной армией Южного фронта, а в октябре был направлен на Воронежское направление театра боевых действий.

В ноябре 1942 года офицер назначен командующим 2-й гвардейской армией, которая вместе с 51-й и 5-й ударной армиями смогли остановить немецко-фашистскую группировку «Дон».

- Уже первые шаги, предпринятые Родионом Яковлевичем на посту командующего, первые отданные им приказы и распоряжения показали его человеком широких взглядов, обладающим глубокими военными познаниями, большим боевым опытом и замечательными организаторскими способностями. Это впечатление очень скоро переросло в искреннее убеждение. Мне особенно ясно было видно тогда, с какой принципиальностью и истинным талантом учитывал и разрабатывал каждую деталь операции командующий фронтом. Из поля его зрения не выпадал ни один вопрос. Его интересовало всё, и он знал всё: боеспособность соединений и частей, их укомплектованность и техническое оснащение, - приводят воспоминания маршала Матвея Захарова историки.

Отметим, в музее-панораме есть экспозиция, посвящённая Маршалу Советского Союза, дважды Герою Советского Союза, кавалеру ордена «Победа» Родиону Малиновскому.

Фото: Госкаталог