Общество

«Его интересовало всё»: в Волгограде музей рассказал о маршале-освободителе Сталинграда Малиновском

Общество 22.11.2025 21:11
0
22.11.2025 21:11


22 ноября исполнилась 127 годовщина со дня рождения маршала Родиона Малиновского. В музее-заповеднике «Сталинградская битва» рассказали о биографии и роли военноначальника в освобождении сталинградской земли.

Война застала Родиона Яковлевича в Одессе, где он командовал 48-м стрелковым корпусом, однако уже в августе 1941 года командовал Резервной армией Южного фронта, а в октябре был направлен на Воронежское направление театра боевых действий.

В ноябре 1942 года офицер назначен командующим 2-й гвардейской армией, которая вместе с 51-й и 5-й ударной армиями смогли остановить немецко-фашистскую группировку «Дон».

- Уже первые шаги, предпринятые Родионом Яковлевичем на посту командующего, первые отданные им приказы и распоряжения показали его человеком широких взглядов, обладающим глубокими военными познаниями, большим боевым опытом и замечательными организаторскими способностями. Это впечатление очень скоро переросло в искреннее убеждение. Мне особенно ясно было видно тогда, с какой принципиальностью и истинным талантом учитывал и разрабатывал каждую деталь операции командующий фронтом. Из поля его зрения не выпадал ни один вопрос. Его интересовало всё, и он знал всё: боеспособность соединений и частей, их укомплектованность и техническое оснащение, - приводят воспоминания маршала Матвея Захарова историки.

Отметим, в музее-панораме есть экспозиция, посвящённая Маршалу Советского Союза, дважды Герою Советского Союза, кавалеру ордена «Победа» Родиону Малиновскому.

Фото: Госкаталог

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.11.2025 21:11
Общество 22.11.2025 21:11
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 20:35
Общество 22.11.2025 20:35
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 19:29
Общество 22.11.2025 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 17:04
Общество 22.11.2025 17:04
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 15:59
Общество 22.11.2025 15:59
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 14:40
Общество 22.11.2025 14:40
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 14:08
Общество 22.11.2025 14:08
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 12:58
Общество 22.11.2025 12:58
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 11:44
Общество 22.11.2025 11:44
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 11:39
Общество 22.11.2025 11:39
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 11:17
Общество 22.11.2025 11:17
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 10:49
Общество 22.11.2025 10:49
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 10:11
Общество 22.11.2025 10:11
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 09:13
Общество 22.11.2025 09:13
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 08:04
Общество 22.11.2025 08:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:11
«Его интересовало всё»: в Волгограде музей рассказал о маршале-освободителе Сталинграда МалиновскомСмотреть фотографии
20:35
В Волжском полиция ищет устроивших полночные пляски бородачейСмотреть фотографииCмотреть видео
19:29
«Впору на байдарке сплавляться»: в Волгограде из-за капремонта третий раз за месяц затопило общежитие на ул. ЧебышеваСмотреть фотографииCмотреть видео
18:29
Путин обсудил с главой Минтранса Никитиным строительство обхода ВолгоградаСмотреть фотографии
17:04
Зимы не будет? Под Волгоградом накануне декабря зацвела вербаСмотреть фотографии
15:59
«Весь класс угорал над унижением девочки»: в Михайловке на видео засняли травлю 9-классницыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:40
В РАН предложили повернуть северные реки на Донбасс через Волгоградскую областьСмотреть фотографии
14:08
Андрей Бочаров собрал в выходной финансистов и чиновников облкомспортаСмотреть фотографии
12:58
В Волгограде снесут ларьки и павильоны на пр. МеталлурговСмотреть фотографии
11:44
«Циклон захватывает север региона»: синоптик рассказала, ждать ли волгоградцам снега в ноябреСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде на фоне атаки БПЛА задерживаются шесть авиарейсовСмотреть фотографии
11:17
В Волгоградской области повторно объявлена угроза атаки БПЛАСмотреть фотографии
10:49
Под Волгоградом прощаются с ветераном СВО Алексеем ДорошенкоСмотреть фотографии
10:11
Волгоградцам в 2026 году ограничат платное обучение в вузах по 40 направлениямСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде объекты ЖКХ оцифруют за 26 млн рублейСмотреть фотографии
08:04
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты 3 БПЛАСмотреть фотографии
07:51
«Чёрная пятница»: ФССП с полицией арестовали у проштрафившихся волгоградцев 10 автоСмотреть фотографии
07:21
Опять встанем? В Волгограде путепровод у станции «Сарепта» доделают за 403 млн рублейСмотреть фотографии
06:32
В Камышине простятся с двумя бойцами СВО Еным и ЗадорожнымСмотреть фотографии
05:59
В Волгоградской области отменена шестичасовая опасность по БПЛАСмотреть фотографии
21:55
В Волгоград прибыли сильнейшие экстрасенсы на трех автобусахСмотреть фотографии
21:20
Полтонны «десерта» завезли в ЦПКиО Волгограда для новых обитателейСмотреть фотографии
20:33
Первые задержания в ходе массового рейда полиции в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
Деньги на воровство предложил закладывать в бюджет астраханский депутатСмотреть фотографии
19:04
Под Волгоградом награды погибших героев СВО передали их семьямСмотреть фотографии
18:41
ЕС ввел санкции против силовиков из Ростовской областиСмотреть фотографии
18:08
Волгоградских автомобилистов предупредили о туманеСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде за 403 млн закончат ремонт Сарептского путепроводаСмотреть фотографии
17:12
«Пни меня!»: в Михайловке отца подвергшейся буллингу школьницы обвинили в избиении девятиклассникаСмотреть фотографии
17:03
ООО «Газпром теплоэнерго Волгоград» переименовано в ООО «Теплоэнерго Волгоград»Смотреть фотографии
 