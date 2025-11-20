КСП нашла нарушения в работе платных парковок Волгограда





На коллегии КСП Волгограда утверждены результаты проверки организации и функционирования платных парковок Волгограда. Объектами проверки выступили департамент городского хозяйства мэрии, администрация Центрального района и МБУ «Центр организации дорожного движения Волгограда».

По информации контрольного органа, были выявлены нарушения и недостатки в организации и функционировании платных парковок. Также недочеты обнаружились в сфере муниципальных закупок, связанных с организацией работы парковок, и в области администрирования доходов от платных парковочных мест.



КСП выдала рекомендации проверяемым организациям для устранения обнаруженных нарушений.



Напомним, в Волгограде уже в ближайшее время заработают новые платные парковки - на ряде участков проспекта Ленина, улиц Мира, Коммунистической, Порт-Саида, Симбирцева, Пражской, Гагарина, 13-й Гвардейской и Набережной 62-й Армии.



Ранее волгоградцы жаловались на то, что у них не всегда получается вовремя оплачивать парковку из-за проблем с интернетом. Из-за чего им потом «прилетают» штрафы.





