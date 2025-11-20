Общество

По указу Путина легендарный полк из Волгоградской области стал гвардейским

Общество 20.11.2025 06:01
20.11.2025 06:01


Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 255-му мотострелковому полку им. Шумилова. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ 19 ноября.

Звание присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

255-й гвардейский мотострелковый Волгоградско-Корсуньский Краснознамённый полк имени М. С. Шумилова входит в состав 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, дислоцирующейся в Волгоградской области. На прошлой неделе, напомним, гвардейского звания был удостоен 33-й полк, который также имеет постоянные пункты дислокации в Волгограде.

Отметим, что 255-й гвардейский мотострелковый полк – легендарный. Его бойцы 31 января 1943 года в Сталинграде пленили фельдмаршала Паулюса, проявили в 90-х годах мужество и отвагу при исполнении воинского долга в Чеченской республике.

История 255-го гвардейского полка ведет свое начало со 2-го июля 1942-года, когда в поселке Красная Слобода Сталинградской области во исполнении требований директивы народного Комиссариата обороны СССР была сформирована бригада общей численностью чуть больше трех тысяч человек. В марте 1943-го бригада преобразовывается в 7-ю гвардейскую мотострелковую бригаду, а чуть позже ей присваивается наименование Сталинградская. В 7-й гвардейский мотострелковый Сталинградско-Корсуньский Краснознаменный полк бригада была переименована 2-го июля 1945-го. Славные традиции части в образцово-показательном несении службы со времен Великой Отечественной войны продолжаются и сегодня.

