Звездный след: знаменитости, которые родились в Волгоградской области

Полный список знаменитостей из Волгограда и области: дни рождения, фото и главные достижения

Волгоградская земля, богатая героической историей, подарила стране плеяду ярких талантов, которые прославили ее далеко за пределами региона. Мы собрали информацию о звездах, родившихся в Волгограде и городах Волгоградской области.

Телевидение и кино

Татьяна Веденеева





•Дата и место рождения: 10 июля 1953 года, Сталинград.

•Советская и российская телеведущая, актриса, журналистка. Для миллионов зрителей она стала символом доброго и интеллигентного телевидения, ведущей программ «Спокойной ночи, малыши!» и «Доброе утро!». Ее красота и обаяние покорили не одно поколение телезрителей.

Александр Яценко





•Дата и место рождения: 22 мая 1977 года, Волгоград.

•Российский актер театра и кино, лауреат премии «Ника». Широкую известность и признание критиков ему принесла роль молодого Ивана Грозного в одноименном историческом телесериале 2020 года. Яценко известен своей глубокой и многогранной работой в независимом и авторском кино.

Кирилл Зайцев





•Дата и место рождения: 16 августа 1987 года, Волгоград.

•Российский актер театра и кино, лауреат премии «Золотой орел». Стал настоящим открытием для массового зрителя, блестяще исполнив роль советского баскетболиста Сергея Белова в фильме «Движение вверх» (2017).

Вера Сотникова





Дата и место рождения: 19 июля 1960 года, Сталинград.

•Яркая и харизматичная российская актриса театра и кино, телеведущая. Снялась в десятках фильмов, среди которых «Курьер», «Десять лет без права переписки», «Завтрак с видом на Эльбрус». Ее роли запоминаются зрителям своей эмоциональностью и силой.

Камиль Ларин





•Дата и место рождения: 21 августа 1974 года, Волгоград.

•Российский актер и шоумен. Заслуженный артист России и Республики Татарстан. Один из основателей театра «Квартет И». Известен в спектаклях и фильмах «День радио», «День выборов» и «О чем говорят мужчины».

Ирина Апексимова





•Дата и место рождения: 13 января 1966 года, Волгоград.

•Российская актриса, режиссер театра и кино, театральный продюсер. Была художественным руководителем московского театра «Современник», снялась в таких известных сериалах, как «День рождения Буржуя», «Эффект домино» и «Клетка».

Елена Степаненко





•Дата и место рождения: 8 апреля 1953 года, Сталинград

•Российская юмористка, артистка эстрады. Долгие годы была ведущей артисткой в юмористических передачах, стала лицом популярных юмористических передач «Аншлаг», и «Кривое зеркало».

Андрей Бебуришвили





•Дата и место рождения: 11 сентября 1992 года, Волгоград.

•Российский шоумен, стендап-комик, телеведущий, финалист шоу «Comedy Баттл. Суперсезон» и резидент «Comedy Club». Один из самых ярких и узнаваемых молодых комиков. Сейчас задействован в качестве ведущего в различных юмористических проектах.

Иван Абрамов





•Дата и место рождения: 21 мая 1986 года, Волгоград

•В университете возглавил команду «Парапапарам», с которой дошел до финала Высшей лиги в 2013-м. Позже стал первым музыкальным комиком шоу Stand Up и начал активно гастролировать по городам. Сейчас активно снимается в юмористических проектах в качестве гостя.

Музыка

Александра Пахмутова





•Дата и место рождения: 9 ноября 1929 года, Бекетовка, Сталинград.

•Легендарный советский и российский композитор-песенник, народная артистка СССР. Автор бессмертных хитов: «Нежность», «Надежда», «Как молоды мы были», «Главное, ребята, сердцем не стареть». В 2025 году Александра Николаевна отметила своё 96-летие на сцене Кремлевского Дворца, в прямом эфире приняв поздравления от Владимира Путина. https://v102.ru/news/150141.html

Альбина Джанабаева





•Дата и место рождения: 9 апреля 1979 года, Волгоград.

•Российская певица, актриса и телеведущая. Наибольшую известность получила как солистка популярной группы «ВИА Гра» (2004-2013 гг.). Сегодня строит сольную карьеру.

Ирина Дубцова





•Дата и место рождения: 14 февраля 1982 года, Волгоград.

•Российская певица, композитор и поэтесса. Победительница «Фабрики звезд-4». Известна не только исполнением, но и авторством многих собственных песен, а также хитов для других исполнителей. В 2025 году певица получила медаль «За труды в культуре и искусстве» — за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Владимир Мигуля





•Дата и место рождения: 18 августа 1945 года, Сталинград.

•Советский композитор и певец, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор популярнейших песен «Поговори со мною, мама», «Трава у дома», «Аты-баты», которые вошли в золотой фонд советской эстрады.

Роман Черницын





•Дата и место рождения: 2 мая 1976 года, Волгоград.

•Российский певец и музыкант, бессменный солист популярной группы «Плазма», известной такими хитами как «Take My Love», «Jump in My Car», «The Sweetest Surrender».

Прохор Шаляпин (Андрей Захаренков)





•Дата и место рождения: 6 мая 1978 года, Волгоград.

•Российский певец, шоумен и телеведущий. Подростком был одним из солистов вокальной шоу-группы «Джем», где пел вместе с Ириной Дубцовой. Участник и финалист проекта «Фабрика звезд-6». Известен своими яркими сценическими образами и скандальной репутацией.

Юлия Ковальчук





•12 ноября 1982 года, Волжский, Волгоградская область.

•Чем известна: Российская певица и телеведущая. Наибольшую популярность получила как солистка поп-группы «Блестящие» (2001—2007 гг.). После ухода из группы успешно развивает сольную карьеру и работает на телевидении.

Софья Тайх





•23 ноября 1983 года, Волгоград

•Старшая сестра Прохора Шаляпина, также являлась участницей шоу-группы «Джем». С 2002 года является солисткой группы «Лицей» и параллельно ведет сольный проект.

Роман Ягупов





•Дата и место рождения: 2 октября 1973 года, Волгоград.

•В возрасте одного года Роман переехал с семьёй переехал из Волгограда в Молдавию. Ещё во время учёбы основал группу Zdob și Zdub. Широкую известность группа получила после кавера на песню группы «Кино» «Видели ночь».

Этот список — лишь часть большого «звездного» созвездия Волгоградской области, подтверждающий, что эта земля богата не только славным прошлым, но и талантливым настоящим.

Фото: сайт «Театр на трубной»; КИНО-ТЕАТР.РУ; Александра Пахмутова/t.me; Иван Абрамов/vk.com; Альбина Джанабаева/vk.com; Прохор Шаляпин/vk.com; Ирина Дубцова/vk.com; Plazma/vk.com; Юлия Ковальчук/vk.com; Софья Тайх/vk.com; Zdob și Zdub/vk.com.