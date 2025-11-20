Расследования

Суд в Волгограде готовится вынести приговор водителю BMW Александру Паку

Расследования 20.11.2025 10:55
В Волгоградском областном суде в эти минуты начинается финальное заседание, на котором, как ожидается, будет вынесет приговор 74-летнему водителю BMW Александру Паку по обвинению в убийстве многодетной матери Екатерины Буравлевой. 



Напомним, что 12 ноября присяжные единогласно признали Пака виновным в предъявленном ему обвинении и не заслуживающим снисхождения. На сегодняшнем заседании запланировано обсуждение последствий вынесенного Паку вердикта. Суд также озвучит окончательную квалификацию действиям подсудимого. 

Пак обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Преступление, которое повергло многих в шок, произошло 22 октября 2024 года в Дзержинском районе Волгограда. Автомобиль BMW под управлением пенсионера Александра Пака переехал женщину на глазах у её детей напротив дома № 38 по ул. Большая – около школы. Многодетную мать пытались спасти в клиниках Волгограда и Москвы, но 29 ноября она скончалась.

Фигурант уголовного дела на заседании 12 ноября выступил с последним словом. Присяжным он сказал следующее: 

– Уважаемые присяжные заседатели. Настал этот момент, когда ваш вердикт будет решать мою судьбу дальнейшую. Я как повторял, так и буду повторять – раз прокурора не устраивает, так сказать, умысел, я вам скажу: к убийству я не был совершенно готов. Я очень-то к этому даже слову отношусь отрицательно. Поэтому то неосторожное приближение к автомобилю повышенной опасности, споткнувшись, падая – там уже сработала еще теория физики, школьной программы – свободное падение тела, где темп набирает скорость в десятки раз. То есть если она двигалась, а она двигалась в какое-то мгновение со скоростью автомобиля, если даже пусть 10 километров в час, значит, ее скорость падения увеличилась до ста. Падение с высоты своего роста или даже с метровой высоты на этой скорости, а там даже по дорожным условиям (вы уже знаете, что там было на этой дороге, сколько ям и какие они были). Значит, на такой скорости встретиться с поверхностью земли, там можно разбиться в раз.

След на двери. Да. Этот след вы тоже видели. След как бы уходил по касательной от кузова автомобиля. Значит, она была уже на расстоянии от левого колеса. То есть она попасть под машину никак не могла. Ни в коем разе. Потому что движение автомобиля, а я его не останавливал, он как ехал прямо, так и ехал. И поэтому она никак не могла, никоим образом, попасть.

Когда я туда прибыл на место, уже с хосписа, был криминалист-эксперт от полиции. Он все действия исследовал, искал хотя бы какие-нибудь капли крови. Он прекрасно понимал, что если переехать человека, там без крови не обойдется. И он ничего не нашел. В его заключениях нет ни единого слова вообще по этому вопросу.

Обращаясь сейчас к вам с последним словом, у меня только одно пожелание – здравия вам в этом году, и в новом году. Чтобы ваши близкие, родные, были всегда здоровы. И вы сами. Чтобы вас никогда в жизни не посещали такие чрезвычайные ситуации.

Высказали свою позицию и трое адвокатов Пака. Они просили не признавать виновным невиновного, называя суд «театром абсурда». Тем не менее их речи и доводы должного эффекта на вердикт присяжных не оказали. 

