Андрей Бочаров поздравил Патриарха Кирилла с 79-летием





Сегодня, 20 ноября, Патриарху Московскому и Всея Руси Кирилл исполнилось 79 лет. С днем рождения его поздравил губернатор Волгоградской области.

- Глава региона пожелал его Святейшеству крепкого здоровья, дальнейших успехов в неустанной духовной работе во славу Бога, во благо многонационального народа России и российского государства, - сообщили V102.RU в администрации региона.

Бочаров почеркнул, что Патриарх Кирилл неустанным служением Богу и родному Отечеству проповедует идеалы добра и милосердия, служит сохранению многовековых православных традиций, сбережению духовного, исторического и культурного наследия России, способствует духовному подъему многонационального и многоконфессионального общества.

Напомним, имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла тесно связано с Волгоградской областью. В 2021 году предстоятель Русской Церкви совершил освящение воссозданного в Волгограде собора Святого благоверного князя Александра Невского.