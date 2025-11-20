Общество

Саратовец осуждён за попытку опустошить тайник с наркотиками

Общество 20.11.2025 09:44
УФСБ России по Волгоградской области сообщило о привлечении к ответственности жителя Саратова. Мужчина пытался забрать из тайника, взятого оперативниками в разработку, полкило наркотиков. Однако вместо свёртка фигурант достал подготовленный силовиками муляж и тут же был задержан.

- В отношении него СО Управления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России, - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

Отметим, решением Ленинского районного суда Саратова обвиняемый был приговорён к 8 годам колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован.

