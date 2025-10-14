Общество

Первый всероссийский фестиваль русской кухни пройдет в Волгограде

Общество 14.10.2025 16:20
Волгоградская область в ноябре 2025 года станет площадкой проведения первого всероссийского фестиваля русской кухни. Начиная с первого ноябрьского дня и до конца месяца кафе и рестораны Волгограда включат в свое меню блюда с фестивальным логотипом, давая возможность посетителям насладиться кулинарными шедеврами. 

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) в День народного единства, 4 ноября, состоится большой праздник, во время которого будет организована работа гастрономических площадок. На них повара представят лучшие блюда русской кухни.

– Фестиваль призван сохранить национальные традиции, поддержать российских производителей и способствовать развитию гастрономического туризма, знакомя гостей с культурным разнообразием России, – сообщают в администрации Волгоградской области.

Организаторами фестиваля выступают Минпромторг России и Департамент управления Президента РФ по общественным проектам.

Напомним, в субъекте активно развивается туристическая отрасль, растет турпоток: за девять месяцев 2025 года регион посетили более 1,63 млн человек, что на 7,7% больше, чем годом ранее. С привлечением ресурсов нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в регионе создают новые туристические объекты, разрабатывают оригинальные турпродукты, развивают гастрономический туризм. В соответствии с задачами, поставленными губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, к 2030 году турпоток планируют увеличить до 3 млн человек, к 2036 году — до 5,4 млн.


Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

