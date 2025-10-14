Общество

Под Волгоградом суд запретил остановку электро- и газоснабжения котельных

14.10.2025
В Жирновском районе оказались сорваны сроки начала отопительного сезона. Тепло в дома местных жителей должно было поступить с 1 октября, однако МУП «Линевский Коммунальный Комплекс» не смогло запустить девять котельных из-за ограничения электро- и газоснабжения.

Ранее поставщики ресурсов пытались в судебном порядке взыскать с предприятия задолженность в суммарном объёме более 173 млн рублей. Однако, не найдя компромисс, решили совершить «ход конём».

- Ресурсоснабжающие организации, используя свое доминирующее положение на рынке поставки энергоресурсов, с целью понуждения муниципального предприятия к погашению задолженности за поставленную электроэнергию и газ, в обход законных процедур урегулирования гражданско-правового спора в судебном порядке, отказали предприятию в предоставлении энергоресурсов, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Из-за срыва начала отопительного сезона в ситуацию вынуждено было вмешаться надзорное ведомство. Для восстановления прав добросовестных плательщиков, проживающих на территории Линевского городского, Алешниковского и Кленовского сельских поселений, прокуратура направила в суд иск, обязывающий ресурсоснабжающие организации обеспечить подачу ресурса на котельные.

Отметим, в настоящее время иск только рассматривается. По ходатайству прокуратуры на время разбирательств Жирновский районный суд наложил запрет на ограничение электро- и газоснабжения коммунальных объектов. Лишь после этого коммунальщики смогли подать тепло в социальные учреждения и жилой сектор.

