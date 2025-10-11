



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ночные события в регионе.

— Силами Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА на улице 50 лет Октября в Волгограде в трех многоквартирнных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла. На месте падения обломков работают профильные службы. Даны поручения по организации пункта временного размещения для жильцов пострадавших квартир. Врачи оказывают медицинскую помощь мужчине пенсионного возраста, получившему ранения осколками оконного стекла, — угрозы для жизни нет, — заявил глава региона.

Между тем, волгоградский аэропорт был закрыт на прием и выпуск самолетов. А беспилотная опасность действовала в регионе почти с вечера 10 октября.