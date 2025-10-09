Закрытие аэропорта отодвинуло отпуск волгоградцев в Анталье





Волгоградский аэропорт заработал на прием и выпуск самолетов утром 9 октября после снятия ограничений Росавиацией. Воздушная гавань была закрыта в 2-43 ч, а вернулась к работе в штатном режиме в 5-51 ч.

Сбой в расписании затронул два авиарейса. Самолет в Калининград должен был вылететь в 23-30 ч. 8 октября, но был перенесен на 7-30 ч. 9 октября. Застряли в аэропорту и туристы, направлявшиеся в Анталью. Время вылета борта перенесено с 1-50 ч. на 6-30 ч.



Напомним, сегодня Андрей Бочаров заявил о последствиях отражения атаки БПЛА на регион. В Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса — в настоящее время оперативно прибывшие пожарные службы на месте ликвидируют очаги возгораний.











Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!