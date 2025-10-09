Бочаров: обломки БПЛА вызвали пожар на объектах ТЭК в Котовском районе





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ночные события в регионе.

- Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса — в настоящее время оперативно прибывшие пожарные службы на месте ликвидируют очаги возгораний, - заявил глава региона.



Между тем, волгоградский аэропорт в 2-43 ч. был закрыт на прием и выпуск самолетов. А беспилотная опасность действовала в регионе почти с полуночи.











