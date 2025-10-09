Беспилотная опасность длилась в Волгоградской области 6 часов





Только утром 9 октября в Волгоградской области была снята беспилотная опасность, которая действовала с 23-51 8 октября. Отбой был дан в 6-17 ч. Соответствующие сообщения получили жители региона на свои телефоны.

Напомним, в Волгоградской области после отражения массированной атаки вспыхнул пожар на объектах ТЭК в Котовском районе. Также было частично повреждено здание котельной.



В волгоградском аэропорту наблюдается сбой в расписании из-за ограничений, которые вводила Росавиация ночью 9 октября.











