«Уходит корнями в века»: в Волгограде эксперты обсудили стратегическое партнёрство России и Ирана





8 октября в Волгограде на площадке пресс-центра РИАЦ прошёл круглый стол, посвящённый стратегическому партнёрству России и Ирана. Эксперты обсудили многовековую историю взаимодействия двух стран, близость культур и духовно-нравственных ценностей.

Дела соседские

Россия и Иран – соседи по Каспийскому региону. История взаимодействия двух стран уходит в глубину минувшего тысячелетия. За века страны успели побывать как геополитическими соперниками, так и ближайшими друзьями, подставляющими в тяжёлый момент друг другу плечо.

- Межгосударственные отношения развиваются одновременно на разных уровнях. Есть политический пласт, экономический и социокультурный. Первый максимально подвержен конъюнктуре. Жизнь не стоит на месте. Между лидерами не редки конфликты, политические интересы разжигают войны. Однако взаимодействие между народами, близость культур имеют более постоянную природу. У россиян максимально близко взаимовосприятие с народами Индии, Китая и Ирана, - рассказала доктор философских наук, профессор кафедры истории и культурологии ВолгГМУ Ирина Черёмушникова.

Научный сотрудник выделяет во взаимоотношениях России и Ирана несколько периодов. В 16 веке между Москвой и Персией подписан первый дипломатический договор. Страны сблизились во время совместного противостояния с Османской империей.

В 18 веке между государствами произошёл вооружённый конфликт. Пытаясь расширить зону влияния на Ближнем Востоке, Пётр I начал Русско-персидскую войну.

Между этими двумя вехами страны успели не только наладить дипломатические отношения и торговлю, но и даже стать ближайшими союзниками.

Братское плечо

- В 17 веке Российская империя переживала непростой период. Произошла интервенция польских войск в нашу сторону. В результате нападения оказались оккупированы Смоленская, Стародубская и Черниговская земли. В этот момент на помощь России и пришёл Иран, - продолжает профессор.

Государству нужны были деньги на армию. Царь Михаил Романов обратился к лидеру Персии Аббасу I за помощью в пополнении казны.

- Вернее, за поддержкой он обратился ко многим правителям, однако руку помощи протянула лишь Персия, - подчеркнула Ирина Черёмушникова.

Однако, помимо денег, России нужна была и военная поддержка.

- Наши войска испытывали сильный дефицит пороха. Для его изготовления необходима селитра. Персия на тот момент была одним из крупнейших её производителей. Чтобы поддержать нашу сторону, Аббас II запретил экспорт этого компонента заграницу. Именно благодаря помощи Персии России удалось вернуть свои территории.

С чистого листа

После охлаждения взаимоотношения получили новое развитие в 1917 году, когда только образованное советское государство отказалось от царских притязаний на чувствительные для Ирана ближневосточные территории.

- Тогда экономическое и политическое сотрудничество двух стран вышло на новый уровень. В 50-х годах в СССР приезжал Реза Мохаммед – последний шах Ирана. Во время своего визита он вместе с женой посетил и наш город, где полным ходом шло строительство Сталинградской ГЭС, - продолжила научный сотрудник.

Впоследствии Сталинград и Иран тесно связала молодёжь. Сначала молодые люди приезжали в город на Волге в рамках межгосударственных культурных мероприятий, а в 70-х годах начались студенческие обмены.

Стратегическое партнёрство

Период после 1991 года ознаменовался для взаимоотношений России и Ирана новым расцветом.

- Бум экономического сотрудничества пришёлся на «нулевые» и последующий период. Современная Россия поставляет в Иран удобрения, сельхозпродукцию, технологии в области ядерной энергетики. Иран же также не далеко отстаёт, экспортируя в Россию экзотические фрукты, некоторые лекарства, специи, текстильную продукцию, - подчеркнул официальный представитель Торгово-промышленной палаты Мазандаран–Иран в Российской Федерации Насими Харун.

По оценке эксперта, в 2026 году товарооборот России и Ирана должен достигнуть рекордного уровня в 6 млрд долларов.

Формируя новый миропорядок

В свою очередь муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад обратил внимание на духовно-нравственную близость народов двух стран.

- С подачи западных стран мир оказался погружён во мрак. Во мрак жестокости, беззакония и нравственного упадка. Россия же отстаивает традиционные ценности, противостоит разрушительным глобальным процессам. Это очень сближает нас с Ираном. Именно поэтому, когда в 2022 году, защищая народ Донбасса, Россия начала специальную военную операцию, в одиночку противостоя коллективному Западу, именно Иран поддерживал нас, поделившись наработками в беспилотных технологиях, а также другими перспективными образцами вооружений. Сначала помогая из тени, а затем и открыто оказывая поддержку, - подчеркнул религиозный деятель.

В настоящее время мусульманское духовенство активно наращивает взаимодействие с коллегами из Ирана. В ближайших планах - организация религиозного туризма в исламскую республику.

- Этот совместный проект находится на завершающей стадии проработки. Надеемся, что уже через несколько месяцев нам удастся организовать первые поездки. Иран - очень красивая страна. Здесь есть на что посмотреть. Кроме того, в плане соотношения цены и качества поездки сюда выглядят куда привлекательнее других популярных у россиян курортов, - добавил муфтий.

Безграничные перспективы

У Волгоградской области есть все шансы наладить с Ираном не только религиозное и туристическое взаимодействие, но и широкие экономические связи. Через Волгоградскую область проходит транспортно-логистический коридор «Север - Юг», который связывает Европу с восточными и азиатскими странами, в том числе и исламской республикой. Поэтому волгоградский регион привлекателен для реализации с иранскими инвесторами совместных проектов.

В свою очередь Волгоградская область – одна из житниц России, готова расширять поставки в Иран сельхозпродукции.

Помимо традиционных элементов товарооборота иранские бизнесмены проявляют интерес к поставкам на юг России современной сельхозтехники.

- Наши образцы ничем не хуже европейских по качеству, однако стоят в два раза дешевле. В 2025 году провели переговоры с местными дилерами. Однако из-за иранского экспортного законодательства пока что эту работу не удалось наладить. Всё дело в том, что по правилам компания, отгрузившая продукцию за рубеж, обязана в течение нескольких месяцев отчитаться о получении прибыли, однако реализация автомобильной техники может занять более одного года, из-за чего наши потенциальные экспортёры могут столкнуться с колоссальными штрафами со стороны государства, - посетовал Насими Харун.

Решить данную проблему уже пообещало новое правительство Ирана. Как ожидается, ограничения, препятствующие взаимовыгодному взаимодействию двух стран, будут упразднены уже в следующем году.

Одновременно крепнут и банковские связи двух государств. Как ни странно, драйвером их развития стали санкции и напряжённая внешнеполитическая обстановка.

- У нас традиционно долгое время все расчёты шли через иностранные банковские системы. Сейчас же наши организации наладили взаимодействие. Расчёты теперь идут напрямую, минуя каких-либо посредников, -подчеркнул официальный представитель Торгово-промышленной палаты Мазандаран–Иран в Российской Федерации.

Более того, в ближайшее время в Иране заработает российская банковская система «Мир», а в России уже функционирует иранский аналог. Как ожидается, все эти усилия придадут экономическому сотрудничеству стратегических партнёров новый импульс развития.

