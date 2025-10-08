Аэропорт опубликовал видео встречи футболистов Ирана в Волгограде





Пресс-служба волгоградского аэропорта «Сталинград» опубликовала видео прибытия футболистов сборной Ирана. Спортсменов по традиции радушно встретили казачки с караваем.





Напомним, в волгоградский аэропорт сборную Ириана авиалайнер доставил напрямую из Техрана, правда, с двухчасовым опозданием. Несмотря на подвижки в расписании, игроки выглядели по прилету весьма бодро и оказались довольны радушной встречей.

Сегодня же в Волгоград прибудет самолет с футболистами сборной России. Завтра, 9 октября, спотсмены обеих команд проведут тренировки. Товарищеская встреча начнется 10 октября в 20-00 ч.