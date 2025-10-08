В Волгограде Hyundai влетел в маршрутку №260 на пр. Ленина





8 октября в Центральном районе Волгограда произошло ДТП с рейсовым микроавтобусом. В вечерний час пик иномарка протаранила маршрутку №260. Последствия аварии засняли очевидцы.





Автомобиль Hyundai влетел в микроавтобус, когда пытался развернуться на пр. Ленина в районе перекрёстка с ул. Пражской. Судя по фотографиям, оба транспортных средства не получили серьёзных повреждений, однако в результате столкновения машины заблокировали одну из полос движения в направлении центра города.

Происшествие прокомментировали в Госавтоинспекции

- По предварительной информации 8 октября 2025 года в 15:15 напротив дома № 35 по проспекту Ленина произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и Ford Transit, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате ДТП пострадал 1 человек.

Фото: очевидцы

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области