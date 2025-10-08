Волгоград заволакивает дымом ландшафтного пожара





Волгоград вечером 8 октября стало заволакивать дымом от ландшафтного пожара, который разгорается в Среднеахтубинском районе.





Как сообщает ИА «Высота 102», порывами ветра густые клубы несет из Заволжья прямо в сторону Центрального района Волгограда.





По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре в хуторе Клетский поступило на пульт диспетчера сегодня в 14.55. Сначала сообщалось о том, что площадь возгорания составила 1000 квадратных метров, однако огонь стремительно охватил новые территории – на этот час площадь пожара уже составляет 20 гектаров.

– Ситуацию осложняет ветровая нагрузка. Сил и средств на месте достаточно. Угрозы населённым пунктам нет, – распортуют в Главке волгоградского МЧС.



