Минобороны: в Волгоградской области сбили 9 БПЛА

В Минобороны РФ отчитались об отражении атаки 9 беспилотников в Волгоградской области ночью 9 октября. Всего в регионах России было сбито 19 БПЛА, в том числе, помимо волгоградского региона,
три – над территорией Брянской области,
три – над территорией Курской области,
один – над территорией Белгородской области,
один – над территорией Воронежской области,
один – над территорией Орловской области,
один – над территорией Саратовской области.
Напомним, сегодня в результате отражения атаки БПЛА обломками была повреждена котельная в Котовском районе, также возник пожар на территории объектов ТЭК в этом районе, который ликвидируется.