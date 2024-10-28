Под Волгоградом водитель «Волги» погиб в ДТП с «Нивой»

Происшествия 28.10.2024 09:48
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28.10.2024 09:48
В Волгоградской области накануне в ДТП погиб мужчина. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, смертельная авария произошла накануне, 27 октября, в 20-40 ч. на 75 км автодороги «Лог - Новогригорьевская - Клетская - Распопинская – Серафимович».
- Столкнулись Niva Chevrolet и ГАЗ-3102. 64-летний водитель «Волги» скончался на месте, водитель другой машины доставлен в медучреждение, - пояснили в ведомстве.
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