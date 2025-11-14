В Волгограде отремонтировали участок Первой продольной





В Волгограде завершили работы по обновлению проезжей части Первой продольной в Краснооктябрьском районе. Как рассказали ИА «Высота 102» в МБУ «Северное», ремонт включал замену верхнего слоя асфальта на участке от пересечения проспекта Ленина с улицей Штеменко до площади Возрождения.





В течение двух недель, с небольшим перерывом, вызванным неблагоприятными погодными условиями, дорожники трудились на проспекте Ленина, устраняя дефекты и колейность на проезжей части, возникших из-за высокой интенсивности движения. Работы проводились на выборочных участках в рамках содержания дорог областного центра в целях снижения аварийности.





Напомним, в минувшем году в городе-герое были отремонтированы дороги на 46 улицах, общей протяженностью 37 километров.





В этом году в порядок приведут еще 34 объекта во всех районах Волгограда. И это, не считая точечных работ, как недавно закончившийся ремонт на проспекте Ленина, проводимых в рамках содержания дорожной сети.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»