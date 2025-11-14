В Волгограде гендиректор задолжала сотне работников более 6 млн по зарплате





В Волгограде после вмешательства прокуратуры Ворошиловского района 107 работникам предприятия выплатили задолженность по заработной плате. Как уточнили в пресс-службе ведомства, генеральный директор организации привлечена к административной ответственности в виде штрафа.

Установлено, что с июня по август 2025 года перед сотрудниками образовалась задолженность в сумме более 6 млн рублей. По итогам проверки районной прокуратуры в отношении руководителя юрлица было возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ – «Невыплата в установленный срок заработной платы».

После вмешательства надзорного ведомства работникам полностью погашена задолженность по заработной плате.

