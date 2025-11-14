Общество

«Работы идут»: в поселке Волгограда пытаются согреть «общагу Бастрыкина»

Общество 14.11.2025 12:33
0
14.11.2025 12:33


В аварийном общежитии в поселке Горьковский Волгограда после публикации ИА «Высота 102» второй день идут работы по ликвидации последствий затопления подвала, в результате чего в этом доме так и не начался до сих пор отопительный сезон. 

По словам жителей, накануне целый день около общежития работала спецтехника. Однако батареи в комнатах по-прежнему остаются холодными. 

Между тем, в «Концессиях теплоснабжения» пояснили, что накануне специалистами компании была выполнена откачка воды из подвала. 

- После этого сотрудники произвели замену задвижки на сетях водоснабжения. К сожалению, представители управляющей организации в работах не участвовали и на внутридомовых сетях по-прежнему течь сохраняется, - пояснили в организации.

В свою очередь, в УК «Планета» корреспондента заверили, что сотрудники управляющей компании накануне также проводили работы в подвале и продолжат их и сегодня. 

- Сварщики трудились в тяжелых условиях из-за того, что подвал был сильно затоплен. Но мы продолжаем делать все, что в наших силах, - утверждают в организации.

Напомним, ранее информагентство сообщало о том, что жители дома №4 по ул. Слепцова в поселке Горьковский Советского района Волгограда пожаловались Александру Бастрыкину на то, что спустя месяц после начала отопительного сезона тепло в аварийном здании так и не появилось. Ситуация повторилась один в один как год назад. Тогда только после вмешательства главы СК РФ удалось подключить дом к теплу. А пять активистов, которые доехали до Москвы, получили от муниципалитета новое жилье.

В этом году новая управляющая компания также не смогла подключить дом к теплу из-за залитого водой подвала. В УК «Планета» корреспонденту пожаловались, что коммуникации в бывшем общежитии сильно изношены. К тому же, часть жильцов незаконно подключила свои комнаты к общим сетям, а также установила новые радиаторы. Также в УК жаловались на то, что многие жильцы не платят за коммунальные услуги. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.11.2025 14:23 Реклама
Общество 14.11.2025 14:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.11.2025 14:10 Реклама
Общество 14.11.2025 14:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.11.2025 12:33
Общество 14.11.2025 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 12:22
Общество 14.11.2025 12:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.11.2025 11:54
Общество 14.11.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 11:48
Общество 14.11.2025 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 11:44
Общество 14.11.2025 11:44
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 11:32
Общество 14.11.2025 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 11:01 Реклама
Общество 14.11.2025 11:01 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.11.2025 10:35
Общество 14.11.2025 10:35
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 10:06
Общество 14.11.2025 10:06
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.11.2025 09:36
Общество 14.11.2025 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 08:19
Общество 14.11.2025 08:19
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 07:39
Общество 14.11.2025 07:39
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 07:22
Общество 14.11.2025 07:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:23
«Царицынская опера» готовит грандиозную премьеру «Норма» Беллини с кельтской мистикойСмотреть фотографии
14:21
УФАС добилось снижения цен на бензин в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:10
В ИВЦ ЖКХ рассказали, чем грозит отказ от обновления данных по лицевому счетуСмотреть фотографии
13:24
«В рыбном отделе, похоже, замкнуло»: в Волгограде потушили пожар на рынке «Юбилейный»Смотреть фотографии
13:06
Должник под Волгоградом безуспешно пытался спалить офис микрозаймовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:44
Ростовчане направят 42 миллиона на защиту электросетей от украинских дроновСмотреть фотографии
12:33
«Работы идут»: в поселке Волгограда пытаются согреть «общагу Бастрыкина»Смотреть фотографии
12:22
В Волгограде отремонтировали участок Первой продольнойСмотреть фотографии
12:02
В Волгоградской области поднимут налог почти на весь транспорт: смотрим, кому и на сколькоСмотреть фотографии
11:59
Таинственная эвакуация людей из ТРЦ «Пирамида» произошла в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:54
Волгоградское молочное хозяйство выбилось в лидеры РоссииСмотреть фотографии
11:48
Гидрометцентр рассказал волгоградцам о температурных качелях предстоящей зимойСмотреть фотографии
11:44
В Волгограде гендиректор задолжала сотне работников более 6 млн по зарплатеСмотреть фотографии
11:32
В Урюпинске СК выясняет причину гибели протоиерея СкребцоваСмотреть фотографии
11:05
Волгоградцы за год вывезли 1330 кубометров мусора с берегов рек и озерСмотреть фотографии
11:01
ВОЛМА получила национальные сертификаты «Сделано в России»Смотреть фотографии
10:36
EXEED EXLANTIX ET признан лучшим гибридом 2025 годаСмотреть фотографии
10:35
Под Волгоградом ослепший боец ЧВК «Вагнер» добился в суде денег за инвалидностьСмотреть фотографии
10:06
Волгоградцам объяснили, как зависят суммы в платежках от погоды на улицеСмотреть фотографии
09:36
23-летний волгоградец залез ночью в аптеку за таблеткамиСмотреть фотографии
09:36
Волгоградцам компенсируют 108 тыс. рублей за газификацию жильяСмотреть фотографии
08:19
Ветерану СВО из Волгоградской области подарили собаку-поводыряСмотреть фотографии
07:39
Над Волгоградской областью за ночь сбиты восемь БПЛАСмотреть фотографии
07:22
В Волгограде потушили пожар у элитного ЖК «Арбат»Смотреть фотографииCмотреть видео
06:50
В Волгограде и области отменён девятичасовой режим опасности по БПЛАСмотреть фотографии
06:38
В Волгограде аэропорт возобновил работу после ночных ограниченийСмотреть фотографии
06:24
Андрей Бочаров сообщил об отражении налёта БПЛА на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
06:07
Ветеранам СВО с инвалидностью стало проще найти работуСмотреть фотографии
05:48
В Волгограде из-за атаки БПЛА на 10 часов задерживаются авиарейсыСмотреть фотографии
22:01
Беспилотная опасность объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
 