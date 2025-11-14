«Работы идут»: в поселке Волгограда пытаются согреть «общагу Бастрыкина»





В аварийном общежитии в поселке Горьковский Волгограда после публикации ИА «Высота 102» второй день идут работы по ликвидации последствий затопления подвала, в результате чего в этом доме так и не начался до сих пор отопительный сезон.

По словам жителей, накануне целый день около общежития работала спецтехника. Однако батареи в комнатах по-прежнему остаются холодными.

Между тем, в «Концессиях теплоснабжения» пояснили, что накануне специалистами компании была выполнена откачка воды из подвала.

- После этого сотрудники произвели замену задвижки на сетях водоснабжения. К сожалению, представители управляющей организации в работах не участвовали и на внутридомовых сетях по-прежнему течь сохраняется, - пояснили в организации.

В свою очередь, в УК «Планета» корреспондента заверили, что сотрудники управляющей компании накануне также проводили работы в подвале и продолжат их и сегодня.

- Сварщики трудились в тяжелых условиях из-за того, что подвал был сильно затоплен. Но мы продолжаем делать все, что в наших силах, - утверждают в организации.

Напомним, ранее информагентство сообщало о том, что жители дома №4 по ул. Слепцова в поселке Горьковский Советского района Волгограда пожаловались Александру Бастрыкину на то, что спустя месяц после начала отопительного сезона тепло в аварийном здании так и не появилось. Ситуация повторилась один в один как год назад. Тогда только после вмешательства главы СК РФ удалось подключить дом к теплу. А пять активистов, которые доехали до Москвы, получили от муниципалитета новое жилье.