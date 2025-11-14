В Урюпинске СК выясняет причину гибели протоиерея Скребцова





В Урюпинске Волгоградской области следователи СК России выясняют обстоятельства смерти служителя храма – протоиерея Сергия Скребцова. Как стало известно ИА «Высота 102», священнослужитель погиб 10 ноября.

По данным Урюпинской епархии, Сергий Скребцов родился в 1965 году. В 1984 году закончил Волгоградский строительный техникум по направлению мастер-строитель. В 1997 году получил духовное образование в Волгоградском духовном училище. С 2015 года являлся настоятелем храма Архангела Михаила в хуторе Петровский, а также клириком храма Воскресения Христова в хуторе Попов.

По данным информагентства, похороны прошли на гражданском кладбище. По одной из версий, смерть наступила по воле самого протоиерея.

Фото: Урюпинск Православный / vk.com