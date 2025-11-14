



14 ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на зиму 2025-2026 года. По информации специалиста, в ближайшие месяцы россиян ожидают температурные качели.

- Если сравнивать, обычно сравнение проводится с предшествующим зимним периодом 2024−2025 года, то нынешняя зима оказывается заметно более холодной, чем в прошлом году. При этом в целом температура ожидается около и выше нормы, — приводит слова эксперта «РИА Новости».

Одновременно, по расчётам специалистов, в этом сезоне ещё сильнее вырастет количество оттепелей, однако будут периоды и кратковременных морозов, когда столбик термометра опустится до -20 °C.

В Гидрометцентре оценивают такой сценарий как базовый для предстоящей зимы. Его вероятность находится на уровне 65-68%.

Отметим, в свою очередь центр «Фобос» также прогнозирует температурный режим предстоящей зимой выше нормы на 1-4 °C.