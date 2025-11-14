Волгоградское молочное хозяйство выбилось в лидеры России





Сельскохозяйственное предприятие «Донское» Волгоградской области включено в рейтинг тридцати наиболее эффективных молочных хозяйств Российской Федерации. Рейтинг сформирован на основе данных, предоставленных Союзмолоко, Streda Consulting и Milknews.

Для включения в рейтинг хозяйствам необходимо было достичь продуктивности не менее 11 500 килограммов молока на одну фуражную корову в год и иметь общее поголовье от 2 500 коров.

В результате реализации масштабного инвестиционного проекта в агропромышленном комплексе Волгоградской области на предприятии сформировано поголовье крупного рогатого скота численностью 10 000 голов, в том числе более 4 000 коров. Продуктивность предприятия составила 11 876 килограммов молока на одну фуражную корову.

Реализация инвестиционного проекта осуществлялась при государственной поддержке. На производственной площадке возведено более 60 объектов, построены новые участки орошения. Ход работ находился на контроле губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

По данным обладмина, с начала текущего года сельскохозяйственными организациями региона произведено около 63 тысяч тонн молока, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года более чем на 3 тысячи тонн. Среднесуточный надой на одну фуражную корову в регионе составил 22,5 килограмма, что на 1 килограмм выше уровня прошлого года.

Наибольшие объемы производства молока среди муниципальных районов области демонстрируют Калачевский, Фроловский, Суровикинский, Старополтавский и Николаевский. Рост поголовья молочных коров отмечен в агрофирме «Раздолье» Котовского района, ООО «Агрофирма «Обломово» Светлоярского района и АО «им. Кирова» Старополтавского района.

Важным фактором, обеспечивающим высокую продуктивность, является полная обеспеченность животноводства кормами. На предстоящий зимний стойловый период, с учетом переходящих остатков, их заготовлено более 106% от плановой потребности.

Напомним, ранее о рекордных надоях в Волгоградской области сообщал Волгоградстат.





Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»