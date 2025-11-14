Общество

Волгоградское молочное хозяйство выбилось в лидеры России

Общество 14.11.2025 11:54
0
14.11.2025 11:54


Сельскохозяйственное предприятие «Донское» Волгоградской области включено в рейтинг тридцати наиболее эффективных молочных хозяйств Российской Федерации. Рейтинг сформирован на основе данных, предоставленных Союзмолоко, Streda Consulting и Milknews.

Для включения в рейтинг хозяйствам необходимо было достичь продуктивности не менее 11 500 килограммов молока на одну фуражную корову в год и иметь общее поголовье от 2 500 коров.

В результате реализации масштабного инвестиционного проекта в агропромышленном комплексе Волгоградской области на предприятии сформировано поголовье крупного рогатого скота численностью 10 000 голов, в том числе более 4 000 коров. Продуктивность предприятия составила 11 876 килограммов молока на одну фуражную корову.

Реализация инвестиционного проекта осуществлялась при государственной поддержке. На производственной площадке возведено более 60 объектов, построены новые участки орошения. Ход работ находился на контроле губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

По данным обладмина, с начала текущего года сельскохозяйственными организациями региона произведено около 63 тысяч тонн молока, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года более чем на 3 тысячи тонн. Среднесуточный надой на одну фуражную корову в регионе составил 22,5 килограмма, что на 1 килограмм выше уровня прошлого года.

Наибольшие объемы производства молока среди муниципальных районов области демонстрируют Калачевский, Фроловский, Суровикинский, Старополтавский и Николаевский. Рост поголовья молочных коров отмечен в агрофирме «Раздолье» Котовского района, ООО «Агрофирма «Обломово» Светлоярского района и АО «им. Кирова» Старополтавского района.

Важным фактором, обеспечивающим высокую продуктивность, является полная обеспеченность животноводства кормами. На предстоящий зимний стойловый период, с учетом переходящих остатков, их заготовлено более 106% от плановой потребности.

Напомним, ранее о рекордных надоях в Волгоградской области сообщал Волгоградстат. 


Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.11.2025 14:23 Реклама
Общество 14.11.2025 14:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.11.2025 14:10 Реклама
Общество 14.11.2025 14:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.11.2025 12:33
Общество 14.11.2025 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 12:22
Общество 14.11.2025 12:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.11.2025 11:54
Общество 14.11.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 11:48
Общество 14.11.2025 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 11:44
Общество 14.11.2025 11:44
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 11:32
Общество 14.11.2025 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 11:01 Реклама
Общество 14.11.2025 11:01 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.11.2025 10:35
Общество 14.11.2025 10:35
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 10:06
Общество 14.11.2025 10:06
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.11.2025 09:36
Общество 14.11.2025 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 08:19
Общество 14.11.2025 08:19
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 07:39
Общество 14.11.2025 07:39
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 07:22
Общество 14.11.2025 07:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:23
«Царицынская опера» готовит грандиозную премьеру «Норма» Беллини с кельтской мистикойСмотреть фотографии
14:21
УФАС добилось снижения цен на бензин в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:10
В ИВЦ ЖКХ рассказали, чем грозит отказ от обновления данных по лицевому счетуСмотреть фотографии
13:24
«В рыбном отделе, похоже, замкнуло»: в Волгограде потушили пожар на рынке «Юбилейный»Смотреть фотографии
13:06
Должник под Волгоградом безуспешно пытался спалить офис микрозаймовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:44
Ростовчане направят 42 миллиона на защиту электросетей от украинских дроновСмотреть фотографии
12:33
«Работы идут»: в поселке Волгограда пытаются согреть «общагу Бастрыкина»Смотреть фотографии
12:22
В Волгограде отремонтировали участок Первой продольнойСмотреть фотографии
12:02
В Волгоградской области поднимут налог почти на весь транспорт: смотрим, кому и на сколькоСмотреть фотографии
11:59
Таинственная эвакуация людей из ТРЦ «Пирамида» произошла в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:54
Волгоградское молочное хозяйство выбилось в лидеры РоссииСмотреть фотографии
11:48
Гидрометцентр рассказал волгоградцам о температурных качелях предстоящей зимойСмотреть фотографии
11:44
В Волгограде гендиректор задолжала сотне работников более 6 млн по зарплатеСмотреть фотографии
11:32
В Урюпинске СК выясняет причину гибели протоиерея СкребцоваСмотреть фотографии
11:05
Волгоградцы за год вывезли 1330 кубометров мусора с берегов рек и озерСмотреть фотографии
11:01
ВОЛМА получила национальные сертификаты «Сделано в России»Смотреть фотографии
10:36
EXEED EXLANTIX ET признан лучшим гибридом 2025 годаСмотреть фотографии
10:35
Под Волгоградом ослепший боец ЧВК «Вагнер» добился в суде денег за инвалидностьСмотреть фотографии
10:06
Волгоградцам объяснили, как зависят суммы в платежках от погоды на улицеСмотреть фотографии
09:36
23-летний волгоградец залез ночью в аптеку за таблеткамиСмотреть фотографии
09:36
Волгоградцам компенсируют 108 тыс. рублей за газификацию жильяСмотреть фотографии
08:19
Ветерану СВО из Волгоградской области подарили собаку-поводыряСмотреть фотографии
07:39
Над Волгоградской областью за ночь сбиты восемь БПЛАСмотреть фотографии
07:22
В Волгограде потушили пожар у элитного ЖК «Арбат»Смотреть фотографииCмотреть видео
06:50
В Волгограде и области отменён девятичасовой режим опасности по БПЛАСмотреть фотографии
06:38
В Волгограде аэропорт возобновил работу после ночных ограниченийСмотреть фотографии
06:24
Андрей Бочаров сообщил об отражении налёта БПЛА на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
06:07
Ветеранам СВО с инвалидностью стало проще найти работуСмотреть фотографии
05:48
В Волгограде из-за атаки БПЛА на 10 часов задерживаются авиарейсыСмотреть фотографии
22:01
Беспилотная опасность объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
 