Общество

Прокуратура: при падении крана в речпорту Волжского люди не пострадали

Общество 24.07.2025 07:22
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24.07.2025 07:22


Волгоградская транспортная прокуратура утром 24 июля сообщила о проведении проверки по факту падения крана в речном порту города Волжского. Происшествие на видео зафиксировали очевидцы во время урагана. 

По данным надзорного ведомства, падение крана не привело к человеческим жертвам. 

– В Волгоградской области из-за плохих погодных условий в результате сильных порывов ветра произошло падение крана в Волжском речном порту. В результате происшествия пострадавших нет, – говорится в официальном сообщении прокуратуры.  

Прокуроры в ходе проверки дадут оценку исполнению законодательства о промышленной безопасности. 

– По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования, – сообщили в ведомстве. 

Добавим, что очевидцы сообщали о падении двух кранов в речном порту Волжского. На видео был отчетливо виден лишь устоявший. 

Фото: скриншот видео Романа Халикова

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