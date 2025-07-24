



Волгоградская транспортная прокуратура утром 24 июля сообщила о проведении проверки по факту падения крана в речном порту города Волжского. Происшествие на видео зафиксировали очевидцы во время урагана.

По данным надзорного ведомства, падение крана не привело к человеческим жертвам.

– В Волгоградской области из-за плохих погодных условий в результате сильных порывов ветра произошло падение крана в Волжском речном порту. В результате происшествия пострадавших нет, – говорится в официальном сообщении прокуратуры.

Прокуроры в ходе проверки дадут оценку исполнению законодательства о промышленной безопасности.

– По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования, – сообщили в ведомстве.

Добавим, что очевидцы сообщали о падении двух кранов в речном порту Волжского. На видео был отчетливо виден лишь устоявший.

Фото: скриншот видео Романа Халикова