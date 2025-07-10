В Волгограде врачи СМП №25 борются за жизнь водителя сгоревшего крана





10 июля в Волгограде появились подробности о последствиях пожара на стройплощадке в Красноармейском районе Волгограда. Водитель сгоревшего крана получил серьёзные повреждения. За его жизнь сейчас борются врачи.

- Мужчина 1991 г.р. госпитализирован в реанимационное отделение больницы СМП №25. Состояние его оценивается как тяжелое, выполняются необходимые медицинские манипуляции, - рассказали журналистам в облкомздраве.

Напомним, как ранее сообщала редакция, возгорание крана на ул. 50 лет Октября произошло сегодня в полдень. На место оперативно прибыли пожарные.