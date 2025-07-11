Общество

В Волгограде подрядчика-«двоечника» выгнали из школы № 89

Общество 11.07.2025 07:53
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11.07.2025 07:53


В Волгограде на территории Жилгородка сорвано благоустройство территории, прилегающей к школе №89. В образовательном учреждении вот уже несколько месяцев проходит капитальный ремонт. Одновременно власти заключили контракт на обновление и пришкольного участка стоимостью 38,7 млн рублей, однако подрядчик сорвал график работ.

На конец июня специалисты произвели валку и корчевание деревьев, расчистку кустарников, демонтаж асфальтового покрытия подъездной дороги, наиболее затратные и трудоёмкие работы даже не были начаты. В их числе замена ограждения, укрепление откосов, укладка асфальта, обустройство новых пешеходных дорожек, озеленение, прокладка поливочного водопровода, монтаж детской игровой площадки и Воркута.

- В процессе исполнения обязательств по контракту ИП Дмитриев И.Ю. выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. Общий процент выполнения обязательств по контракту составляет не более 30%. Такое положение дел свидетельствует о невозможности исполнения обязательств по контракту в срок, - сообщили в образовательном учреждении.

Отметим, к работам в школьном дворе предприниматель должен был приступить в мае 2025 года, а сдача была запланирована уже через два месяца, 1 августа. В результате учреждение вынуждено было расторгнуть контракт. Соответствующее уведомление опубликовано на Госзакупках. 10 июля образовательное учреждение разместило новый аукцион. На вторую попытку благоустройства учреждение готово потратить 36,8 млн рублей.

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