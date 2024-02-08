В Волгограде за 75 миллионов отремонтируют старейшую школу

После ЧП школьников временно распределили в другие учебные заведения, после чего в здании провели срочный ремонт фасада.
Общество 08.02.2024 20:51
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08.02.2024 20:51
После ЧП школьников временно распределили в другие учебные заведения, после чего в здании провели срочный ремонт фасада.
В Волгограде на капитальный ремонт школы №89 в Дзержинском районе Волгограда выделили 75 миллионов рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, объявлен электронный аукцион на проведение ряда работ в учебном заведении. В частности, планируется обустроить вентилируемый фасад, цоколь, отремонтировать системы стоков, отопления, горячего водоснабжения, канализации и освещения.Несколько лет назад в школе на улице Республиканская, 5, которая была построена в 1953 году и считается одной из старейшей в областном центре, произошло обрушение части кирпичной кладки, а состояние одной из балок кровли признали аварийным.
После ЧП школьников временно распределили в другие учебные заведения, после чего в здании провели срочный ремонт фасада.
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