



Россельхознадзор выявил очередное нарушение при производстве молочной продукции. Вопросы у инспекторов возникли к владелице личного подсобного хозяйства в Ленинском районе Волгоградской области.

Установлено, что ветеринарным специалистом на площадке хозяйствующего субъекта оформлен производственный сертификат на молочную продукцию, где процент жира в готовой продукции больше, чем в сырье. Так, из 100 кг молока с массовой долей жира 4,2 % выработано 25 кг сыра с содержанием жира 50 %. При расчете количества жира в сырье по пропорции), жир составил 4,2 кг, а в готовой продукции 12,5 кг. Расчет производился по пропорции, следовательно, жира в вырабатываемой продукции больше, пояснили в Россельхознадзоре.



По факту выявленного нарушения в отношении владелица личного подсобного хозяйства объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований к продукции. Производственный сертификат аннулирован.





