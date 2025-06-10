В Волгограде рейсовый автобус попал в массовое ДТП на ул. Шурухина





9 июня в Тракторозаводском районе Волгограда произошло массовое ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», утром вблизи подстанции скорой помощи №1 столкнулись рейсовый автобус и две иномарки.

- В 09:30 напротив д.12 по ул. Дегтярева произошло столкновение автобуса «Волгабас» с автомашинами Opel Astra и Subaru, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации правоохранителей, пострадавших среди пассажиров рейсового автобуса удалось избежать, однако женщине, находившейся в момент столкновения в салоне Subaru, повезло куда меньше. Прибывшие на место аварии медики госпитализировали её в одну из местных больниц.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области