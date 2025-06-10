В Волгограде задержали приезжего за стрельбу из машины

Полицейские установили личность и задержали мужчину, который устроил стрельбу из движущегося автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, им оказался 19-летний гость города. Молодой человек признался, что произвел три выстрела из оружия, которое приобрел «просто так».
По данному факту сотрудники Управления МВД России по Волгограду проводят проверку.
Напомним, инцидент произошел 6 июня на проспекте Университетский. Очевидцы сняли, как пассажир белой иномарки, ехавшей по дороге, высунул руку с предметом, похожим на оружие, из окошка и произвел несколько выстрелов.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области