Расследования

В Волгограде задержали приезжего за стрельбу из машины

Расследования 10.06.2025 08:36
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10.06.2025 08:36




Полицейские установили личность и задержали мужчину, который устроил стрельбу из движущегося автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, им оказался 19-летний гость города. Молодой человек признался, что произвел три выстрела из оружия, которое приобрел «просто так». 

По данному факту сотрудники Управления МВД России по Волгограду проводят проверку. 

Напомним, инцидент произошел 6 июня на проспекте Университетский. Очевидцы сняли, как пассажир белой иномарки, ехавшей по дороге, высунул руку с предметом, похожим на оружие, из окошка и произвел несколько выстрелов. 

Видео ГУ МВД по Волгоградской области

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