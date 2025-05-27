Общество

Волгоградцев удивила степень благосостояния семей с детьми

Общество 27.05.2025 07:57
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27.05.2025 07:57


Волгоградская область заняла 41-е место в очередном исследовании благосостояния семей по итогам 2024 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Рейтинг, по подсчетам экспертов, у среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов оставался остаток в виде денежных средств в размере 26211 рублей каждый месяц. У семей с одним ребенком таких свободных денег после вычета минимальных расходов было гораздо больше – 43066 рублей, утверждают аналитики. 
Между тем, в лидерах исследования оказались Ямал, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Магаданская область, замыкают список Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария. Так, на Ямале у семей с двумя детьми в остатке после минимальных трат остается аж 125162 рубля, а с двумя детьми – более 145 тысячи рублей. 
Гораздо хуже ситуация в республиках Северного Кавказа. Например, в Ингушетии семьи с двумя детьми уходят даже в минус после необходимых расходов. Так, им не хватает для выживания 16094 рубля. Однако составители рейтинга настроены оптимистично – они объясняют «минус» в таких семьях тем, что их источником доходов являются натуральное хозяйство, индивидуальное предпринимательство, другие виды трудовой деятельности, а в ряде случаев – серые зарплаты. 
Как считался рейтинг? Расчет производился путем сложения двух чистых медианных зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи. В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей. Потенциально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты Российской Федерации с разным уровнем цен.
Эксперты поясняют, что в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты определенно быть не могут. Поэтому остаток денежных средств является максимально возможным и не всегда достижимым значением для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых затрат. 
Фото V102.RU (архив)

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