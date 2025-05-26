Общество

Два московских авиарейса задерживаются в аэропорту Волгограда

Общество 26.05.2025 12:22
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26.05.2025 12:22


Самолет из Москвы в Волгоград задерживается сегодня, 26 мая, ориентировочно на 45 минут. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронное табло воздушной гавани, которая недавно получила название «Сталинград», борт авиакомпании S7 Avialines из Домодедово  должен был приземлиться в пункте назначения в 14-19 ч. Однако время прилета перенесено на 14-55 ч.
Соответственно, задерживается и вылет самолета этой авиакомпании из Волгограда в Москву – пока с 13-25 ч. на 13-50 ч. 
Ранее Росавиация сообщала, что в Домодедово сегодня уже несколько раз вводился запрет на прием и выпуск самолетов в связи с мерами безопасности. Такие же ограничения действовали еще в ряде аэропортов страны. 
Фото: Домодедово, 26 мая, Представитель Росавиации t.me

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