В Волгограде состоялся молебен в честь Дня войск нацгвардии





В Волгограде в храме Казанской иконы Божией Матери прошло богослужение с участием росгвардейцев. Молебен был приурочен ко Дню войск национальной гвардии.

Благодарственный молебен отслужил иерей отец Владимир, который является руководителем отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами региона. Присутствующие помолились о здоровье правоохраниетелй, выполняющих служебно-боевые задачи.

В конце богослужения иерей поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником, пожелал сил, крепости духа и здоровья.

