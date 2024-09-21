«Вперед и вверх!»: в Волгограде увековечили тернистый путь к мечте

21 сентября в Центральном районе Волгограда на территории Горсада состоялась торжественная церемония открытия скульптуры «Вперед и вверх!». Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии приняли участие спортсмены, предприниматели, меценаты и рядовые посетители парка.

Помимо формального открытия композиции, все участники смогли также услышать концертную программу, специально подготовленную местными творческими коллективами.

Отметим, как ранее сообщала редакция, монумент, символизирующий тернистый путь к мечте, был построен за счёт частных пожертвований. Как ожидается, после официального открытия сооружение будет передано на баланс муниципалитета.

Фото: сообщество Комсомольский сад / vk.com