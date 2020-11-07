Общество

Осталась разруха: в центре Волгограда демонтировали колесо обозрения

Общество 07.11.2020 13:05
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07.11.2020 13:05


На месте колеса обозрения в городском саду в центре Волгограда теперь унылые остатки тротуарной плитки и металлического основания, то же самое наблюдается на месте других разобранных аттракционов. Этот бизнес на детских развлечениях не смог пережить пандемию.  Как сообщает ИА "Высота 102", 27-метровую конструкцию колеса обозрения накануне окончательно демонтировали  и отправили по частям на спецтранспорте в столицу Удмуртии. Волгоградский аттракцион выкупила компания "Парки Ижевска". Новые владельцы рассчитывают, что смогут эксплуатировать колесо еще около 20 лет. Между тем, волгоградцы обеспокоены дальнейшей судьбой горсада. Очевидно, что эта территория нуждается в современных решениях по развитию и благоустройству. 

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