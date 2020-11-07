Осталась разруха: в центре Волгограда демонтировали колесо обозрения

Общество 07.11.2020 13:05
0
07.11.2020 13:05
На месте колеса обозрения в городском саду в центре Волгограда теперь унылые остатки тротуарной плитки и металлического основания, то же самое наблюдается на месте других разобранных аттракционов. Этот бизнес на детских развлечениях не смог пережить пандемию. Как сообщает ИА "Высота 102", 27-метровую конструкцию колеса обозрения накануне окончательно демонтировали и отправили по частям на спецтранспорте в столицу Удмуртии. Волгоградский аттракцион выкупила компания "Парки Ижевска". Новые владельцы рассчитывают, что смогут эксплуатировать колесо еще около 20 лет. Между тем, волгоградцы обеспокоены дальнейшей судьбой горсада. Очевидно, что эта территория нуждается в современных решениях по развитию и благоустройству.
Реклама
За социальные права и с социальной дистанцией: волжские коммунисты отметили 103-ю годовщину революции07.11.2020 14:56
Общество 07.11.2020 14:56
Среди новых жертв коронавируса – двое жителей Волгоградской области07.11.2020 14:19
Общество 07.11.2020 14:19
В Волгоградской области – очередной антирекорд по количеству заболевших COVID-1907.11.2020 11:58
Общество 07.11.2020 11:58
Иномарка москвича переехала пешехода в Волгоградской области07.11.2020 10:15
Общество 07.11.2020 10:15
Росстат шокировал данными о количестве умерших от коронавируса в Волгоградской области07.11.2020 10:02
Общество 07.11.2020 10:02
В Волгограде продлили закрытие автомобильного тоннеля в Советском районе07.11.2020 08:58
Общество 07.11.2020 08:58
Умеренные дожди: ноябрь в Волгоградской области набирает обороты06.11.2020 19:05
Общество 06.11.2020 19:05
Чиновники повысили родительскую плату за детские сады в Волгоградской области06.11.2020 16:37
Общество 06.11.2020 16:37
Губернатор Волгоградской области отдал свою служебную иномарку медикам06.11.2020 14:15
Общество 06.11.2020 14:15
В Волгоградской области выставили на аукцион дом ожидания и гаражи06.11.2020 08:39
Общество 06.11.2020 08:39
В Советском районе Волгограда на две ночи закроют тоннель на Второй Продольной05.11.2020 21:25
Общество 05.11.2020 21:25
Ковидному диссиденту Станиславу Терентьеву задали вопросы в Волгоградском облсуде05.11.2020 16:17
Общество 05.11.2020 16:17
Перестало биться сердце Николая Петровича Мелихова05.11.2020 15:40
Общество 05.11.2020 15:40
Не дожил до сорока: коронавирус в Волгоградской области добрался до молодых05.11.2020 15:33
Общество 05.11.2020 15:33
От «Сердца» до «Скамьи примирения»: в Волгограде определили подрядчика реконструкции оживленного бульвара05.11.2020 15:22
Общество 05.11.2020 15:22
Реклама