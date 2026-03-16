Волгоградец за 12 лет задолжал своему сыну 1,3 млн рублей





В Волгограде мужчина 12 лет не выплачивал алименты и накопил свыше 1,3 млн рублей долга.

Как рассказали ИА «Высота 102» в аппарате Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, отец мальчика все эти годы уклонялся от исполнения гражданских обязанностей по содержанию сына. С жалобой к омбудсмену обратилась бабушка ребенка.

В результате прокуратурой Котовского района было установлено, что судебными приставами не предпринимались все необходимые меры по проверке места жительства должника с целью установления имущества, на которое возможно наложить арест.

Выявленные нарушения были представлены в адрес руководителя ГУФССП по региону, а ситуация с обеспечением законных прав несовершеннолетнего взята на контроль.