Общество

В Волгоградской области пострадали от клещей 412 человек

Общество 13.05.2025 16:33
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13.05.2025 16:33


В Волгоградской области с начала сезона стали жертвами укусов клещей 412 человек. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Роспотребнадзор, из общего числа 168 – это дети.

Только за прошедшую неделю за медицинской помощью обратилось 132 пострадавших. У одного из них обнаружен случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. 

Санврачи напоминают волгоградцам о необходимости осторожно удалять клещей, чтобы избежать обрыва хоботка. Для этого необходимо использоваться пинцет и поворачивать его, извлекая из кожи.

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