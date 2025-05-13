В Волгоградской области пострадали от клещей 412 человек





В Волгоградской области с начала сезона стали жертвами укусов клещей 412 человек. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Роспотребнадзор, из общего числа 168 – это дети.

Только за прошедшую неделю за медицинской помощью обратилось 132 пострадавших. У одного из них обнаружен случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

Санврачи напоминают волгоградцам о необходимости осторожно удалять клещей, чтобы избежать обрыва хоботка. Для этого необходимо использоваться пинцет и поворачивать его, извлекая из кожи.