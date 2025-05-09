Тысячи человек посмотрели Парад Победы в Волгограде





Тысячи человек сегодня увидели Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде. Как сообщает V102.RU, некоторые волгоградцы, чтобы поглядеть на военную технику, даже забрались на верхушки деревьев.

На торжественный парад к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне в этом году пришло значительное количество волгоградцев и гостей города-героя. Почетным гостям мероприятия посчастливилось наблюдать за торжественным маршем с трибун. Однако, большинству припозднившихся волгоградцев пришлось прибегнуть к смекалке.





Многие горожане отмечают, что в этом году количество туристов многократно превысило показатели предыдущих лет. Точные цифры зрителей и туристов организаторы торжеств обещают подсчитать к концу дня.

Если же вам по каким-то причинам не удалось посетить парад, предлагаем вам наш фоторепортаж.