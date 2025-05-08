Дожди и грозы прогнозируют в Волгоградской области в День Победы





В Волгоградской области 8 и 9 мая будет дождливо, как и 7 мая. Как сообщает ИА «Высота 102», осадки обещают как и в областном центре, так и в районах региона. Ветер при грозах может усилиться до 15-20 метров в секунду. В Волгоградской области 8 и 9 мая будет дождливо, как и 7 мая. Как сообщает ИА «Высота 102», осадки обещают как и в областном центре, так и в районах региона. Ветер при грозах может усилиться до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха днем 8 мая в Волгограде утром будет от +22 до +24 градусов, однако во второй половине дня начнется резкое понижение – до +15 градусов. Такая же картина будет и в районах области, только на некоторых территориях похолодает до +12.А 9 мая, в День Победы в Волгограде ожидается около 21 градуса тепла. Небольшой дождь прогнозируют ночью, перед парадом.