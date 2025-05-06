Гигантские очереди выстроились к музею-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде

В Центральном районе Волгограда с первых чисел мая местом притяжения сотен туристов стал музей-панорама «Сталинградская битва». Как сообщает ИА «Высота 102», даже между майскими выходными к открытию здесь выстраиваются очереди из десятков человек.

Наплыв туристов сотрудники музея-панорамы отметили 1 мая. Сотни человек посещали учреждение на протяжении четырех дней – и организованными группами и поодиночке.





В предстоящие майские выходные – с 8 по 11 мая – в музее-панораме «Сталинградская битва» ожидается традиционный ажиотаж. Ежегодно 9 Мая перед входом в музей выстраиваются гигантские очереди из туристов, приезжающих в город-герой ради парада Победа. Однако, как сообщает ИА «Высота 102», и сегодня, 6 мая, интерес публики к учреждению остается крайне высоким – за полчаса до открытия здесь уже заняли очередь около 20 человек.

Отметим, что сегодня музею «Сталинградская битва» исполняется ровно 40 лет – он был открыт 6 мая 1985 года. Здание построено в двух уровнях — на первом находится музей, фондохранилище, административный корпус. На кровле-платформе возведена ротонда панорамы, которая была открыта ранее, в 1982 году.

Редакция ИА «Высота 102» поздравляет коллектив музея со знаменательной датой и благодарит за плодотворное сотрудничество на протяжении многих лет.