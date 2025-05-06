Росавиация открыла аэропорт Волгограда после ночных ограничений

Общество 06.05.2025 08:16
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06.05.2025 08:16
Росавиация сегодня, 6 мая, сняла введенные ночью ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорта Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, аэропорт в городе-герое заработал в 5-11 ч. При этом пока задержек рейсов в воздушной гавани Волгограда не наблюдается.
Ранее ограничения для безопасности полетов были введены в нескольких аэропортах страны – в Москве, Саратове, Калуге, Самаре, Иваново, Ярославле, Нижнем Новгороде.
По сообщению Минобороны, всего ночью были сбиты 105 беспилотников над 11 регионами России.
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