В России мошенники научились подделывать штрафы за нарушения ПДД





В России мошенники начали подделывать квитанции для уплаты штрафов ПДД. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС, владельцам авто начали приходить на почту фейковые штрафы якобы с камер фотовидеофиксации с реквизитами мошенников.

- С развитием технологий печати участились случаи мошеннических действий по поддельным квитанциям для уплаты штрафов за правонарушения в области дорожного движения. Подделки рассылаются от имени ГИБДД и содержат данные, якобы зафиксированные специальными техническими средствами фото и видеоконтроля нарушений, работающими в автоматическом режиме, - приводит слова представителей ведомства ТАСС.

На оборотной стороне листа, помимо фотографии автомобиля, злоумышленники также помещают бланк-квитанцию с банковскими реквизитами. В подделке в графе «‎получатель штрафа» вместо «Управления Федерального казначейства» указан счет платежной электронной системы.