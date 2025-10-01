На девять девчонок – десять ребят: «Ростелеком» представил портрет пользователя домашнего интернета

Телеком 01.10.2025 11:24 Реклама
0
01.10.2025 11:24 Реклама
К неофициальному Дню интернета, который отмечается в России 30 сентября, «Ростелеком» представил портрет типичного пользователя домашнего интернета компании, а также сравнил предпочтения абонентов в зависимости от региона проживания и подключенных опций. По данным аналитиков, «Ростелеком» предоставляет услуги доступа в интернет более чем 40% российских семей (13,7 млн домохозяйств по итогам первого полугодия 2025 года). Портрет составлен на основе анализа обезличенных данных 785 тыс. абонентов из всех макрорегионов компании.
Типичный пользователь интернета из дома – это мужчина 35–45 лет. Для доступа он использует как ПК, так и мобильный телефон, интересуется ИТ, автомобилями и финансами. У него есть семья и как минимум одно домашнее животное. По данным компании, средний пользователь в 2025 году ежемесячно скачивает 299 Гб трафика. Трафик стабильно растет – в первом полугодии текущего года он вырос на 16% по отношению к 2024 году. Осенью и зимой пользователь проводит в интернете больше времени, чем летом – ежегодно после спада в период отпусков с конца сентября наступает резкий рост. Пиковые же значения традиционно достигаются в январе и марте.
Городской пользователь интернета без дополнительных подключенных опций чаще холост, интересуется здоровьем и обучающими курсами, снимает квартиру. Абонент, живущий за городом, женат, с детьми, любит путешествовать, но преимущественно в пределах России.
Пользователь, у которого в пакете с интернетом подключен онлайн-кинотеатр, занимается спортом, владеет недвижимостью или планирует ее приобрести. Среди этой категории больше всего владельцев кошек и собак. Абонент, подключивший также мобильную связь, больше других интересуется финансами, кулинарией, мебелью и интерьером, а также чаще заботится о безопасности и подключает антивирусы и видеонаблюдение.
Доля женщин среди пользователей растет и в 2025 году составляет 45,1%, увеличилась и доля людей старшего возраста – почти каждый пятый (18,8%) старше 55 лет. Каждый третий (30,8%) пользуется интернетом только со смартфона. Самая редкая категория – пользователь интернета исключительно с планшета – 0,17% от общего числа.
Рекордсмены по использованию домашнего интернета среди регионов – Москва и Подмосковье, Юг и Урал (трафик на 13, 11 и 9% выше, чем в среднем по стране). Скромнее других оказались жители Центра России (на 18% ниже среднего) и Поволжья (-11%).
Чаще других подключают вместе с домашним интернетом онлайн-кинотеатр Wink.ru жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Там же больше геймеров – в регионах Юга и Северного Кавказа в два раза чаще подключают тарифный план «Игровой», чем в среднем по стране. Самые читающие абоненты живут на Дальнем Востоке – число тех, кто в этих субъектах подключил «Ростелеком Книги», превышает среднее по стране более чем в два раза.
Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»:
– Свыше 90% населения в России пользуются интернетом, и самую большую долю из них традиционно обслуживает наша компания. Поэтому у нас самая большая и достоверная база данных о интернет-пользователях страны. Конечно же, в их число входят люди всех возрастов, интересов, разного семейного положения. Наш анализ показывает, что типичный пользователь с каждым годом увеличивает объем потребляемого трафика, часто выходит в сеть с нескольких устройств, а вот подключение дополнительных опций зависит от множества факторов. Но одно можно сказать точно: семьи активнее пользуются пакетами услуг и дополнительными сервисами. Мы постоянно работаем над улучшением инфраструктуры и качества интернета, разрабатываем новые предложения для дома и семьи, чтобы точнее соответствовать запросам абонентов.
Сфера интересов пользователей определялась на основе данных провайдера о тематиках сайтов, на которые заходили три и более раз в месяц, а также аффинити-индекса «Яндекс Аудиторий».
Узнать подробности о предложениях «Ростелекома» и подключить домашний интернет можно на сайте компании или по телефону 8 800 100 08 00.
Фото: «Ростелеком»
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388
T2 обеспечила связью рекреационную зону «Ерик Верблюд»03.10.2025 10:16 Реклама
Телеком 03.10.2025 10:16 Реклама
С Днём сотовой независимости: Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздник02.10.2025 14:11 Реклама
Телеком 02.10.2025 14:11 Реклама
Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса02.10.2025 10:18 Реклама
Телеком 02.10.2025 10:18 Реклама
«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий30.09.2025 16:32 Реклама
Телеком 30.09.2025 16:32 Реклама
Поволжье приняло 12% от общего числа иностранных туристов страны30.09.2025 12:46 Реклама
Телеком 30.09.2025 12:46 Реклама
Хакеры нацелились на школьников и студентов: топ-3 угроз29.09.2025 17:22 Реклама
Телеком 29.09.2025 17:22 Реклама
Жители Волгограда все чаще выбирают звонки через сеть Wi-Fi из-за четкого звука – Билайн29.09.2025 15:26 Реклама
Телеком 29.09.2025 15:26 Реклама
«Ростелеком» построит для «ФосАгро» современный центр обработки данных в Волхове26.09.2025 15:56 Реклама
Телеком 26.09.2025 15:56 Реклама
Клиенты Т2 могут запросить оценку смартфона для трейд-ин в мобильном приложении24.09.2025 10:03 Реклама
Телеком 24.09.2025 10:03 Реклама
В сёлах Волгоградской области «поумнели» дома23.09.2025 10:21
Телеком 23.09.2025 10:21
«РТК-ЦОД» открыл новую площадку R&D лаборатории на базе нового московского дата-центра22.09.2025 13:26 Реклама
Телеком 22.09.2025 13:26 Реклама
С Билайном теперь можно создать своего мобильного оператора через онлайн селф-сервис22.09.2025 09:45 Реклама
Телеком 22.09.2025 09:45 Реклама
T2 запускает «Гигабэк» – возврат процента трафика, потраченного в выбранных категориях18.09.2025 14:00 Реклама
Телеком 18.09.2025 14:00 Реклама
«Ростелеком» представил пилотный проект платежного терминала на ОС «Аврора»17.09.2025 16:29 Реклама
Телеком 17.09.2025 16:29 Реклама
За лето Волгоградская область привлекла туристов со всей страны17.09.2025 12:30
Телеком 17.09.2025 12:30